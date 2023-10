Situazione pesantissima per Tonali: l'ex Milan ha ammesso di aver scommesso sui rossoneri. Rischia una lunga squalifica

La situazione per il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali si fa sempre più pesante. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport: l'ex giocatore del Milan ha scommesso sul club rossonero. Lo ha ammesso durante l'interrogatorio di ieri, alla Procura di Torino.

Il quotidiano spiega che non ci sarebbe stato coinvolgimento diretto; Tonali avrebbe giocato i risultati del Milan in sua assenza, niente di influente con le sue prestazioni. Il che non esclude l'illecito sportivo, infatti il centrocampista italiano rischia una lunga squalifica (comunque meno pesante vista la sua collaborazione): 12 mesi + 6 di prescrizioni alternative.