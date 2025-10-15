L'Italia Femminile vuole andare oltre il sogno Europeo sfumato: confermato un pilastro della Fiorentina
C'è anche un po' di Fiorentina nell'Italia Femminile che vuole lasciarsi alle spalle EURO2025, una campagna straordinaria conclusa amaramente alle semifinali, con il sogno sfumato all'ultimo contro l'Inghilterra. Confermata tra le convocate un pilastro della squadra di Pinones-Arce, Emma Severini. Presenti anche alcune ex viola, come Elena Linari e Martina Piemonte.
Di seguito, l'elenco completo:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).