La Mewa Arena, un gioiellino da 70 milioni di euro, ecco dove giocherà la Fiorentina FOTO

Questa sera la Fiorentina sarà impegnata in Conference League contro il Mainz, nella terza gara valida per il maxi girone.

I viola scenderanno in campo all'interno della Mewa Arena, impianto che può contenere fino a 33305 spettatori e ospita dal 2011 le partite casalinghe della squadra locale.

Costo

Uno stadio questo che è costato 55 milioni di euro, più altri 15 milioni di euro aggiuntivi per ulteriori costi di costruzione e sviluppo e per l'acquisizione dell'area dove sorge la casa del Mainz.

Inaugurazione

La Mewa Arena è stata inaugurata il 4 luglio 2011 e il 19 luglio è andato in scena un quadrangolare, con la presenza di Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Amburgo e Mainz come primo vero collaudo in campo. Il 6 giugno 2014 ha ospitato per la prima volta anche una gara della nazionale tedesca contro l'Armenia.