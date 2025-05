Prove di formazione in vista di domani: anche senza Kean, il modulo rimane quello. Nuova chance per Richardson

Prove di formazione in vista della sfida di domani al Venezia, con Palladino che ha già messo in conto la (probabile) assenza di Kean. Il responso tattico arriva dal Corriere dello Sport, che ripropone la probabile formazione dei viola di domani sera.

C'è pessimismo sulle condizioni del bomber viola, che rischia seriamente di saltare la trasferta veneta. Se così fosse, le scelte per Palladino sono obbligate (vista la squalifica di Zaniolo): Gudmundsson e Beltran davanti. Il Vikingo ha raccolto sei gol e sei assist finora, ma deve dimostrare di poter sostenere il peso dell'attacco in questo momento decisivo. Per il resto, dalla seduta mattutina di ieri al Viola Park, arrivano responsi già noti su Cataldi, che darà ancora forfait: tutto ok invece per Dodo, recuperato a pieno regime, unica nota lieta.

Non ci sarà nessun cambio modulo, Palladino conferma la linea del 3-5-2: rientra Marì, che in Europa non era arruolabile causa assenza dalla lista Uefa, al centro della difesa, dando solidità al reparto. Dovrebbe, come al solito, prendere il posto di Comuzzo, affiancando quindi Pongracic e Ranieri davanti a de Gea. Sulla fascia destra, come detto, recuperato Dodo, come a sinistra è confermato Gosens. A centrocampo si dovrebbe invece rivedere Richardson, confermato dopo Roma, accanto a Mandragora e Fagioli (uscito contrariato giovedì). Davanti, come detto, salgono le quotazioni di Beltran in caso di forfait di Kean.