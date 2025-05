Kean in forte dubbio per Venezia, si torna sulla coppia offensiva di Cagliari. E anche senza il suo bomber la Fiorentina sa vincere

Tiene banco in casa Fiorentina la situazione Kean, che ha lamentato un fastidio nell'ultima uscita contro il Betis al Franchi. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul bomber viola e tira le somme sulla sua presenza in campo domani.

Come si legge sul quotidiano, la verità definitiva arriverà soltanto attraverso i convocati oggi pomeriggio, ma la sua è una presenza che rimane in forte dubbio. Se dovesse mancare, si alzano le probabilità che venga diramato un report medico dalla società: l'attaccante è uscito acciaccato dalla sfida col Betis e l'ipotesi più quotata al momento sembrerebbe la coppia offensiva Gudmundsson-Beltran (Zaniolo è squalificato). Anche senza il suo bomber, comunque, la Fiorentina ha trovato la vittoria in cinque occasioni su sei, con cinque marcatori diversi.