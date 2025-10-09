Durante Hangover Viola di Fiorentinanews.com ha parlato l’ex calciatore gigliato Giacomo Banchelli. L’ex attaccante della Fiorentina ha spaziato anche tra tantissimi altri temi commentando il complicato momento della squadra di Pioli.

‘Pioli sta cercando il bandolo della matassa e gira i calciatori’

“Da questa situazione difficile devono uscire i calciatori della Fiorentina, l’allenatore può dare solo un input, Pioli con l’esperienza che ha può metterci del suo ma in campo vanno i giocatori. Ho fiducia in lui, parlano i risultati che ha ottenuto, sta cercando il bandolo della matassa girando tanti calciatori. Nessuno pensava a questo inizio di campionato, con la Roma la squadra però non meritava di perdere e speriamo che durante la sosta le cose si sistemino, anche perché il calendario è durissimo. I giocatori ora sentono la pressione, ci vuole un risultato importante che possa far scattare una molla. Ottenere un buon risultato a Milano potrebbe far iniziare un campionato diverso”.

‘Comuzzo? Alla gente non interessa dell’anno scorso’

“Comuzzo è giovane e l’anno scorso ha bruciato le tappe, con Palladino giocava quasi sempre. Ha fatto bene a non andare in Arabia, adesso parte poche volte titolare. Vista la situazione magari Pioli si affida a calciatori più esperti, c’è il rischio che in questa situazione Comuzzo faccia una partita sbagliata e allora la gente del passato se ne dimentica, non gli interessa se il ragazzo ha 20 anni e ciò che ha fatto lo scorso anno. Forse ora è meglio che Comuzzo non giochi e che stia in panchina finché non si sistema la situazione, perché ora non è facile giocare a Firenze”.

’25 milioni per Piccoli? Ne bastavano 6-7 per una riserva’

“Kean si danna l’anima, l’attaccante vive di momenti. Lo scorso anno quando toccava palla segnava, quest’anno invece prende il palo, ma tiene impegnata tutta la difesa avversaria. Menomale che c’è Kean, se riceve i giusti palloni il gol lo fa, è forte. Piccoli, con tutto il rispetto, pagato 25 milioni? A Cagliari ha fatto 10 gol, in una piazza in cui dopo la partita vai al mare, l’obiettivo è la salvezza anche all’ultima di campionato. Avrebbe bisogno di giocare 90 minuti tutte le domeniche per trovare la condizione, invece forse giocherà da titolare qualche partita in coppa. Per fare la panchina si poteva trovare un attaccante da 6-7 milioni anzichè da 25”.