Italiano ha fatto le coppie e ora Beltran se la gioca con Bonaventura. Un'alternanza necessaria, senza rimetterci in qualità

Bonaventura o Beltran? E' questo il grande dubbio di formazione in vista della partita di stasera tra Bologna e Fiorentina. Il buon senso direbbe Jack, riposato dopo la panchina iniziale di domenica, ma l'argentino ha dimostrato di poter essere molto utile in quella posizione alle spalle dell'attaccante.

Italiano ha fatto le coppie

La certezza è che Italiano ormai ha fatto le coppie: Belotti e Nzola sono gli attaccanti, Bonaventura e Beltran (e Barak) i trequartisti. Che l'argentino non fosse un centravanti puro lo si era capito, benché all'interno dell'area si sappia muovere molto bene. Con l'arrivo di Belotti, Italiano ha potuto smettere di sacrificarlo permettendogli di agire in una posizione di campo in cui sicuramente ha più liberta di movimento.

E Beltran non fa rimpiangere Jack

C'è poi la questione legata all'umore di Bonaventura. Le vicende di mercato non hanno aiutato a creare serenità intorno alla figura di un giocatore fondamentale per la Fiorentina, ma che ultimamente era apparso fuori condizione e non più incisivo come nella prima parte di campionato. La prestazione di Beltran contro il Frosinone fa però ben sperare: l'argentino è tutt'altro che un'alternativa, e considerando la carta d'identità di Jack un'alternanza senza rimetterci in qualità non può fare che bene alla Fiorentina.