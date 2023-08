Mister Serse Cosmi ha parlato a Radio Serie A indicando il Genoa come possibile sorpresa del campionato di Serie A che inizierà oggi. I rossoblù sfideranno la Fiorentina di Italiano tra le mura amiche del Ferraris.



Ecco le parole di Cosmi: “Il Genoa può essere la rivelazione del campionato. Sta lavorando molto bene. Hanno preso due giocatori che come si dice dalle mie parti ‘sanno giocare a pallone’, ossia Malinovskyi e Messias”.

“C’è un allenatore come Gilardino che stranamente è troppo poco sotto i riflettori, eppure è stato Campione del Mondo anche lui. A tanti altri sono state dedicate vetrine anche immeritate. Ha ottenuto la promozione in Serie A alla prima annata in una piazza difficile, e sembra invece abbia fatto una cosa normale. Io devo dire che la sua normalità mi esalta”.