Orlando: "Kean a Firenze? Operazione da 8 in pagella. Anche Zaniolo sarebbe perfetto per la Fiorentina"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, durante un collegamento con Tmw Radio, ha avuto modo di commentare due operazioni di mercato in atto in casa viola. l'arrivo di Kean dalla Juventus, e quello probabile di Zaniolo dal Galatasaray. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina si merita un 8 per l'arrivo di Kean: è un grande acquisto”

"Se dovessi dare un voto alla Fiorentina per la trattativa che porta a Moise Kean gli darei un 8 pieno. E’ vero che è un giocatore inespresso, e che negli ultimi anni sta avendo un momento di flessione, ma sappiamo tutti cosa ha attraversato nella sua carriera: con quel carattere stare alla Juventus non è semplice. E’ un ragazzo particolare ma, nonostante sia tanti anni che è tra i professionisti, è ancora giovane: ha comunque 24 anni. Firenze può essere l’ideale per lui: arriva in un posto dove il centravanti manca da anni e che per caratteristiche e per la possibilità di essere importante può fare bene. Può essere un grande acquisto per la Fiorentina di Raffaele Palladino”.

“Anche per Zaniolo parla il talento, lo prenderei subito”

Ha poi commentato anche le voci su Zaniolo: “Approvo anche lui, può essere l’ideale per l’attacco. E’ vero che fa spesso parlare di se per quello che fa fuori dal campo, ma io guardo prima di tutto il talento: e l’ex Roma ne ha da vendere. Ho visto che sta cambiando, sta mettendo la testa a posto. E se vai alla Fiorentina è una piazza importante, puoi tornare ad alti livelli. E' la piazza giusta per due giocatori così, a patto che vengano con la testa giusta".