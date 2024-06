"Kean è un ragazzo molto esuberante, ma con Palladino può ritrovarsi. La Fiorentina è l'ideale per lui"

Questo pomeriggio l’ex tecnico delle giovanili della Juventus Felice Tufano, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare il passaggio di Moise Kean, allenato ai tempi del settore giovanile bianconero, alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“Parliamo di un ragazzo esuberante che sta vivendo un momento di flessione”

“Ha quasi sempre mantenuto le aspettative su di sé durante la sua carriera. Quando è uscito dalla Primavera della Juventus passò al Verona e, nonostante la retrocessione, fece una grande stagione da esordiente. E’ un ragazzo che è sempre stato più grande rispetto agli altri compagni. Basta pensare che gli anni che lo allenato io, negli Allievi, giocava con ragazzi di due anni piu grandi e questa differenza non si vedeva assolutamente. Chiaramente parliamo di un ragazzo molto esuberante dal punto di vista caratteriale. Si è affermato molto giocane, che negli ultimi anni sta vivendo un leggero momento di flessione”

“Firenze può essere l'ambiente giusto per lui"

Ha poi concluso: “Sono convinto che vada in una società che può fargli bene: la Fiorentina, con Palladino in panchina, può offrirgli la possibilità di rilanciarsi. Il tecnico è giovane e motivato, e sono convinto che troverà la chiave giusta per far fare il salto di qualità a Moise. Sono convinto che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto ad affidarsi a lui, soprattuto per le cifre dell’operazione: è difficile trovare meglio di lui per quanto si è speso”.