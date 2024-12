La Nazione questa mattina analizza la sfida di stasera al Franchi, con la Fiorentina che accoglierà tra le mura amiche l'Udinese. Una sfida delicata, a pochi giorni dall'inizio del mercato invernale. Ed è proprio il quotidiano a paragonare il match a un'operazione di mercato che la società deve e vuole portare a casa tra una decina di giorni.

Perché dopo i bianconeri arrivano gli altri bianconeri, quelli della Juventus per chiudere l'anno e poi riaprirlo con il Napoli. Due partite mica da ridere. E così contro l'Udinese stasera la gara ha un peso specifico notevole, se pensiamo anche all'ultimo periodo non proprio brillante della squadra viola.

Nelle ultime uscite la Fiorentina è stata eliminata in Coppa Italia dall'Empoli, ha perso a Bologna e non ha convinto del tutto a Guimaraes. Stasera per ritrovare il sorriso, davanti a Edoardo Bove che sarà al Franchi per vedere i compagni. Serve la responsabilità di una squadra che vuole continuare a sognare e tornare ad essere quello schiacciasassi che ha dimostrato di essere dopo aver trovato il giusto assetto sotto la guida Palladino.