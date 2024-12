Proseguono i dialoghi di mercato tra la Fiorentina e il Napoli, con le due società interessate a vicenda a varie pedine. Il club viola vuole Michael Folorunsho per sostituire l'assenza di Bove a centrocampo e la soluzione, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il prestito per sei mesi a Firenze, poi si vedrà.

In difesa invece è ormai a un passo la cessione di Cristiano Biraghi, con proprio il Napoli sulle tracce dell'ex capitano gigliato. L'affare dovrebbe andare in porto senza troppi problemi, ma si allontana la possibilità di uno scambio con Leonardo Spinazzola, con l'ex Roma che non è convinto del ruolo di vice Gosens a Firenze.