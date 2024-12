Nzola segna 'involontariamente' ma poi condanna il Lens in Coppa di Francia: il suo rigore costa l'eliminazione contro il Psg

Serataccia in Coppa di Francia per Mbala Nzola quella di ieri, con l'ex attaccante viola che è stato eliminato con il suo Lens, contro il Psg. Nzola in realtà aveva portato avanti i suoi quasi senza volere, venendo letteralmente colpito dal tiro del compagno Khusanov, con pallone poi schizzato in rete. Partita poi rimessa in parità dal portoghese Gonçalo Ramos e arrivata fino ai rigori. E nella lotteria uno dei due errori del Lens è stato proprio di Nzola, decisivo in negativo quindi.