Il retroscena di Polverosi: "Ho chiesto a Claudio Ranieri se potesse venire a risollevare anche la Fiorentina. Ecco cosa mi ha risposto"

In queste ore si sta parlando molto del possibile nuovo dirigente che la Fiorentina vorrebbe inserire nell'organigramma della società per provare a risolvere una situazione di piena emergenza, con la squadra viola ultima in classifica e in crisi totale.

La proposta di Polverosi

A Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha rivelato di avere contattato nelle scorse ore Claudio Ranieri, chiedendogli in modo scherzoso se potesse venire lui alla Fiorentina: “E' andato al Cagliari e l'ha salvato, è andato alla Roma e l'ha risollevata. Gli manca solo la Fiorentina per chiudere il trittico. Anche per la sua storia personale" ha detto Polverosi.

La risposta di Ranieri

Poi il giornalista ha svelato: “Purtroppo però mi ha risposto che il fuoco sacro si è spento e che non tornerà a Firenze".