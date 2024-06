Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato a Manchester United Forever dove ha confermato la propria incertezza riguardo al futuro: “Non so ancora dove giocherò il prossimo anno, ma restare a Manchester è sicuramente un opzione”.

“E' stata una stagione difficile per me”

“Penso che quella appena conclusa sia stata una stagione molto difficile per il Manchester United e anche per me. Parleremo a breve del nostro futuro”.

“Tutte le parti devono essere d'accordo”

“I Red Devils sono il più grande club del mondo, chi non vorrebbe giocare a calcio qui? Prenderò la decisione più giusta per me, ma tutte le parti (anche la Fiorentina dunque, ndr) devono essere d'accordo. Vedremo cosa succederà”.