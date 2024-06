Doppio obiettivo a Istanbul per la Fiorentina: soffiare Zaniolo all'Atalanta e disfarsi di Amrabat per un colpo... a tasso zero

Ci sono due giocatori sul punto di rientrare da prestito in club in cui non vogliono stare e due club invece interessati ad attrarli in una nuova realtà: è su queste basi che il Corriere dello Sport-Stadio ipotizza una possibile strada comune tra Fiorentina e Galatasaray, con protagonisti Nicolò Zaniolo e Sofyan Amrabat.

L'azzurro non sarà riscattato dall'Aston Villa e vorrebbe tornare in Italia: la Fiorentina in lui vede un possibile ottimo rinforzo da consegnare a Palladino, soprattutto se potesse concretizzarsi senza esborsi. In ogni caso si parlerebbe di un ennesimo giro di prestiti, con attenzione però all'Atalanta, che per Zaniolo garantirebbe 2-3 milioni subito, per poi fissare una cifra per il riscatto. La Fiorentina spera di anticiparla proprio con la carta Amrabat.