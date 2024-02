Pizzi: "Bonaventura esempio di professionalità, la Fiorentina dovrebbe rinnovargli il contratto. Italiano? Le vie di mezzo non vanno bene"

Fausto Pizzi, ex compagno di squadra di Alberto Di Chiara, è intervenuto all'evento di Scandicci alla Partita del Cuore per parlare di Fiorentina e non solo: “Arthur? Uno di quei giocatori che fanno girare bene le squadre. Maxime Lopez non dà la stessa impressione, dunque quella del brasiliano costituisce una grossa assenza”.

E su Bonaventura: “Un esempio di professionalità come calciatore, la Fiorentina dovrebbe rinnovarlo il più veloce possibile secondo me”.

Sulla Fiorentina in generale: “A dicembre, avrei sicuramente detto che poteva giocarsi l'Europa League… adesso invece si fa dura. Qualcosa in attacco è mancato dal mercato, anche se la mentalità della squadra è forte”.

Infine: “Italiano? I giocatori devono credere nelle sue proposte al 100%. Le vie di mezzo non funzionano, non portano i risultati che Italiano ha conseguito nella scorsa stagione”.