Arthur, ritorno alla fragilità fisica? Le sue condizioni...e la volontà di club e tecnico

Per la seconda volta di fila in campionato, la Fiorentina dovrà fare a meno di Arthur Melo; il brasiliano, dopo aver saltato la trasferta di Lecce, non era presente all'allenamento congiunto fatto contro il Prato al Franchi ieri pomeriggio. Notizia questa che ha certificato anche il suo forfait di domenica prossima.

Il giocatore arrivato in prestito dalla Juventus non era in campo perché impegnato a seguire il programma personalizzato per smaltire il problema muscolare ai flessori della coscia destra.

Ritorno alla fragilità fisica?

Nelle ultime stagioni Arthur ha avuto alcuni problemi fisici che hanno indubbiamente condizionato il suo rendimento e la sua presenza in campo. Ma mai a Firenze era mancato per due volte di seguito; di più, le sue assenze si possono contare sulle dita di una mano visto che ha trenta presenze su trentatré partite giocate dalla squadra di Italiano. Per questo motivo e per il fatto che l'infortunio non sembra essere preoccupante, non si può ancora parlare di allarme scattato all'interno della Fiorentina.

Non c'è voglia di rischiare

La volontà del club e quella del tecnico coincide ed è una sola: non rischiare con lui. Anche perché perderlo a lungo significherebbe impoverire e non poco la squadra. Tre sono i giocatori difficilmente sostituibili in questa Fiorentina: Bonaventura, Gonzalez…e Arthur per l'appunto.