Il tecnico del Genoa ed ex attaccante viola Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto stagionale del Grifone in Coppa Italia, non potendo esimersi dall'esprimere le proprie sensazioni sul mercato rossoblù. Il Genoa sta cedendo Retegui all'Atalanta e da tempo va avanti la trattativa che porterebbe Gudmundsson alla Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘La cessione di Retegui non mi rende felice sul piano tecnico, ma non entro nel merito’

'Sono molto felice per quello che i ragazzi hanno fatto in questa preparazione, anche nelle amichevoli. Abbiamo grande voglia di iniziare, vogliamo fare una partita gagliarda, da Genoa. Serviranno grande attenzione menatale, equilibrio ed ordine. Retegui all'Atalanta? Non posso essere felice dal punto di vista tecnico. Ma è stata una cosa fulminea, non entro nei dettagli dei bilanci della società. Io posso controllare il campo ed è lì che posso incidere'.

‘Parte anche Gudmundsson?’

'Ho detto alla società che ho bisogno di capire nel giro di una settimana chi è dentro a questo gruppo. So com’è il mercato ma mi serve sapere chi sarà nel Genoa in questa stagione. Come Retegui, è anche lui un giocatore importantissimo. Aspetto di capire l’evoluzione di questa situazione. Domani la panchina sarà piena di giovani che hanno fatto la preparazione con noi. Sono contento di loro, ma siamo corti. Da parte mia c’è massima fiducia nella direzione sportiva. Ci serve un attaccante da aggiungere a Vitinha, Ekuban, Messias ed Ekhator, un giocatore giovane'.