Ma Gudmundsson non è sfumato: Fiorentina fiduciosa e ottimista

L'inserimento fulmineo dell’Atalanta che è andata a prendere il centravanti del Genoa, Mateo Retegui, per l’impellente necessità di sostituire Gianluca Scamacca ha messo in stand by la cessione, sempre dei rossoblu, di Albert Gudmundsson alla Fiorentina.

Fiorentina fiduciosa

L'affare però non è sfumato, assolutamente. Anzi, la Fiorentina a dirla tutta continua ad essere fiduciosa e ottimista sull’esito felice della trattativa (lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio), mentre l'islandese è stato convinto con un contratto quadriennale da 2,2 milioni a stagione.

Spostato il giorno dell'arrivo

Solo che Retegui all’Atalanta sposta in là Gudmundsson in viola e proprio quando tutto o quasi sembrava andato finalmente al posto giusto nel momento giusto. Palladino avrà un rinforzo decisamente gradito ma si sposta la data e il che potrebbe essere un problema visto che siamo a soli nove giorni dall'inizio del campionato.