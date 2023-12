L'allenatore del Genk Vrancken ha parlato a Het Laatste Nieuws in vista del prossimo match contro il Gent e tornando anche sulla partita giocata a Firenze contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Non dobbiamo cadere nella negatività. Se riusciamo a partire contro il Gent come abbiamo fatto contro la Fiorentina, con il nostro pubblico alle spalle, allora si aprono delle opportunità. Anche se il Gent è una squadra forte, che è in buona forma”

E su Bilal El Khannouss: “A Bilal sono mancate azioni decisive nelle ultime settimane. Speravo che avrebbe portato più energia alla squadra contro la Fiorentina. Sfortunatamente, non ha funzionato”.

