Simeone: "La Fiorentina gioca bene e ha un'ottima classifica, ma spero di segnare e vincere. Quella tripletta al Napoli..."

Con l'assenza di Osimhen, domani sera potrebbe toccare a Giovanni Simeone guidare l'attacco del Napoli. L'ex Fiorentina ha parlato così in conferenza stampa: “La tripletta al Napoli con la maglia viola fu un momento importante per me, ma niente a che vedere con lo Scudetto dell'anno scorso. Domani sarà una partita difficile, la Fiorentina gioca bene e ha un'ottima classifica. Dovremo cercare di non farle tenere troppo il pallone”.

E poi: “Per un attaccante segnare è fondamentale, specialmente nelle partite importanti come quella di domani. Spero di fare gol e che serva per vincere. In questo momento serve umiltà e spirito di gruppo, io mi metto a disposizione del mister. Il ritiro ci ha aiutato: ora è il momento di stare uniti, parlare poco e dimostrare sul campo".