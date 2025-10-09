Džeko non lascia tracce in Nazionale... e la sua Bosnia si fa rimontare in pieno recupero. Pari anche per Pongracic, che resta in panchina

Serata da nazionale per due giocatori della Fiorentina in particolare, impegnati nella qualificazione al Mondiale. In campo c'era la Bosnia-Erzegovina, che stasera aveva l'opportunità di rimanere a braccetto con l'Austria (che nel mentre ha vinto 10-0 contro San Marino) e invece si è fatta rimontare in pieno recupero da Cipro, per il 2-2 finale.

Džeko non si fa proprio vedere. E la sua Bosnia cede nel recupero

Edin Džeko, come sempre, era in campo da titolare e con la fascia da capitano. Prova tutt'altro che indimenticabile per l'attaccante della Fiorentina, che non tenta neanche una conclusione ed effettua al massimo una trentina di tocchi. Lascia poche tracce e può poco di fronte alla sofferenza della sua Bosnia, che dopo il doppio vantaggio firmato Katic e un'autorete si è rintanata a difendere il risultato. Ma prima Laifis dimezza lo svantaggio, poi Cipro si guadagna un penalty nel cuore del recupero: Pittas non sbaglia dal dischetto al minuto 96. Ora Džeko e compagni sono secondi e rischiano seriamente il playoff per andare al Mondiale. Neanche panchina per Eman Kospo, escluso dai convocati di stasera.

Solo panchina per Pongracic

Stesso risultato, il pareggio, per la Croazia di Marin Pongracic, che non va oltre lo 0-0 in Repubblica Ceca. Le due capolista restano a pari punti e se la vedranno fino all'ultimo. Il difensore della Fiorentina resta in panchina per tutta la partita.