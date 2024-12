Affiancato al tecnico Schopp, ha parlato anche il calciatore del LASK Valon Berisha, vecchia conoscenza della Lazio:

"Dal mio punto di vista i nostri avversari di domani sono molto forti, la Fiorentina è forte anche nel nome e a noi farebbe molto comodo anche solo un punto. Vorremmo però sempre vincere, a prescindere dall’avversario, abbiamo analizzato nel modo giusto la Fiorentina per cui speriamo nel meglio possibile. Io in Italia? Il campionato italiano è molto tattico e ci aspettiamo questo domani. Si può studiare e prepararsi quanto si vuole ma non si sa mai come va poi in campo. Bisogna restare concentrati e calmi e magari questi tre punti si potranno conquistare".