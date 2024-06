Con l'Europeo alle porte, il neo DS viola entra subito in azione. Fiorentina, occhio alle nazionali minori

Il calcio d'inizio degli Europei è alle porte e nonostante la Fiorentina non abbia nessun calciatore azzurro in Germania, ciò non significa che l'attenzione dei dirigenti sarà nulla. Gli unici viola partecipanti saranno Milenkovic, perno della difesa a tre della Serbia, e Barak, asso della Repubblica Ceca che si esalta quando gioca per il proprio paese.

Fiorentina, occhio alle nazionali minori

La kermesse continentale, però, sarà un'ottima occasione per scovare i migliori talenti da lanciare nel calcio che conta. E' ovvio che la Fiorentina non si potrebbe permettere i “baby prodigi” di Euro ‘24, ma ci sono tante nazionali minori che metteranno in mostra i propri gioiellini. E’ il caso di paesi come la Georgia e l'Albania, nazionali da cui sono usciti in passato i vari Kvara e Djimsiti, per citare un difensore che ha scritto la storia con l'Atalanta.

Il neo DS Goretti avrà un ruolo fondamentale

Ma in Germania vedremo anche Romania, Slovenia e Ucraina, nazionali ricche di talento, che purtroppo troppo spesso non viene colto dalle alte dirigenze dei club nostrani. D'altronde, il budget per il mercato di Commisso sarà moderato e se è vero - come pare - che la stragrande maggioranza andrà sul centravanti, allora per gli altri reparti ci sarà bisogno di giocare d'astuzia. Ovviamente - è bene non illudere nessuno - le stelle più luminose dell'Europeo difficilmente troveranno sistemazione in riva all'Arno. Ma Pradè e Goretti dovranno stare incollati al televisore per scovare quelle riserve che, magari anche solo per pochi minuti, vorranno sicuramente lasciare il segno in quella che per loro rappresenta la vetrina più importante della carriera.