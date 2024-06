Giocatori interessanti, da valutare e da ripiazzare: Il plotone di giovani che ritornano alla Fiorentina

Un vero e proprio plotoncino di giovani calciatori. E' quello che sta ritornando alla Fiorentina dopo aver trascorso altrove una stagione in prestito.

I più importanti tra questi sono Bianco, centrocampista che ha fatto molto bene nella Reggiana in cui c'era fino all'altro ieri Goretti come dirigente, poi Distefano, Amatucci e Dalle Mura.

Poi come dimenticarsi di Lucchesi e Favasuli, reduci come gli stessi Distefano, Amatucci e Dalle Mura, dall'esperienza in B maturata alla Ternana o dei fratelli Pierozzi (Niccolò ha fatto addirittura qualche partita in A con la Salernitana).

La società è pronta a riabbracciare anche Munteanu, Ferrarini, Krastev, Gentile, Fiorini, Toci, Agostinelli, Guidobaldi, Dutu, Prati ed Egharevba. Tutti elementi che sono da valutare e, eventualmente, ripiazzare in altra società.