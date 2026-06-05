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Zazzaroni: "Fiorentina incompleta, ma Big is coming"

Redazione /
Ivan Zazzaroni
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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive questa mattina sul quotidiano dei club ancora incompleti della Serie A. Vuoti che riguardano o i dirigenti o l'allenatore.

Sul Milan

“Il Milan non ha allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e un caposcout che si credeva ds: calpestata l'immagine del club italiano più famoso al mondo. Proseguo. Il Napoli non ha ancora l'allenatore perché al Milan non c'è nessuno in grado di firmare la risoluzione del contratto di Allegri”. 

Sulle altre

"La Roma è senza direttore sportivo e CEO. La Fiorentina non ha il tecnico, ma Big is coming. Il Bologna l'ha appena annunciato"

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