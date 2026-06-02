Zazzaroni: "Addio a Vanoli sorprendente, ma Grosso soddisfa i tifosi viola. Paratici ritoccherà ampiamente la rosa, Fagioli piace al Tottenham"

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Bruno, spaziando tra molti temi dell’attualità della Fiorentina, ma non soltanto, tra nuovo allenatore e altre dinamiche a tinte viola.

‘Grosso scelta che soddisfa i tifosi della Fiorentina’

“Vanoli? La fine del rapporto con Vanoli è abbastanza sorprendente, ha fatto bene e sicuramente ha inciso l’idea della piazza e la voglia di cambiare e dimenticare la stagione. Vanoli ha fatto ciò che doveva fare, salvando la squadra con anticipo rispetto alla fine del campionato. Grosso è uno dei giovani allenatori più considerati in Italia e la Fiorentina ha scelto un allenatore emergente, che ha fatto un campionato importantissimo al Sassuolo e soddisfa i tifosi questa scelta di Paratici e Commisso jr”.

“Grosso è bravo, un tipo molto particolare. Non è facile nelle interviste, ma è molto simpatico quando vuole. Ha tutti gli strumenti per fare bene. Il Bologna e il Napoli avevano guardato con molto interesse a lui. Sta storia dell’idea di gioco mi ha un po’ rotto i co*****i, ciò che conta sono i calciatori. Gli allenatori devono far esprimere al massimo i giocatori. Avete visto tutto sto gioco nella finale di Champions? Conta il risultato, poi possiamo raccontarci ciò che vogliamo. A Firenze non è semplice perchè è molto critica, basti pensare ai tempi di Italiano e Palladino. La piazza ama moltissimo la squadra e chiede moltissimo”.

‘Tutti cedibili, Paratici ritoccherà ampiamente l’undici titolare'

“Alla Fiorentina sono tutti cedibili, Kean in primis. Se arriva l’offerta congrua ci si siede e se ne parla, ma in Italia nessuno ci andrà. Per meno di 40 milioni la Fiorentina non lo mollerà e nessuna squadra spende queste cifre per un giocatore solo. Dopo l’ultimo anno non è facile trovare un amatore di Moise, neppure all’estero. Fagioli è il giocatore più interessante ed infatti il Tottenham lo aveva osservato con grande attenzione, ma ancora non c’è nessuna offerta. Mi aspetto un mercato che coincida con le richieste di Grosso, Paratici dovrà coniugare le scelte con le idee del nuovo allenatore. Mi attendo un ritocco importante dell’undici titolare viola”.