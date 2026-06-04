Tra Zaniolo e l'Udinese è amore: i bianconeri vogliono far di tutto per riscattarlo. Resta un solo ostacolo

Nei giorni scorsi a piu riprese alcuni tesserati dell’Udinese hanno sottolineato l’importanza di Nicolo Zaniolo dentro e fuori il campo. Prima Keinan Davis, che lo ha designato come la svolta nella sua stagione, poi anche il direttore sportivo bianconero Gianluca Nani, che ha spiegato di voler ripartire proprio da questa nuova coppia. Nelle prossime ore però il club friulano potrebbe dimostrare di fare sul serio, provando a riscattare definitivamente il suo cartellino dal Galatasaray.

L'Udinese è pronta a tutto per riscattare Zaniolo

E secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’Udinese ha pronto il riscatto da 9 milioni di euro, anche se persiste ancora un problema per concluder la trattativa: c'è il nodo ingaggio che va sciolto. In Turchia guadagna molto, oltre i 3 milioni di euro, frutto delle stagioni ottime con la Roma. Nella scorsa stagione in Friuli lo stipendio è stato s superiore al milione di euro, frutto anche della voglia di rivalsa dopo dodici mesi non esaltanti fra Atalanta - dove qualche gol lo aveva segnato, seppur con qualche problema fisico - e Fiorentina, con Palladino che non lo ha coinvolto molto nelle scelte degli undici titolari.

La strategia dei friulani è chiara

L'idea sarebbe quella di cercare di scendere a patti, anche forse sotto i 2 milioni di euro. A fronte di un contratto più lungo, anche perché può rappresentare un asset se confermasse le buone prestazioni della stagione appena conclusa. Probabilmente si può arrivare a dama intorno a 1,7 su quattro stagioni, anche perché con il club turco per ora ha solamente un anno di contratto, in scadenza al 30 giugno 2027. Senza un accordo può anche tornare al Galatasaray, ma l'intenzione è quella di trovare un accordo.