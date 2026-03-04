Siemieniec: "A Firenze si ricorderanno dello Jagiellonia, siamo stati sul punto di fare qualcosa di incredibile"

L'allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec, è tornato a parlare della sfida contro la Fiorentina che ha visto la formazione polacca sfiorare la clamorosa rimonta dopo aver perso 3-0 in casa.

“A Firenze si ricorderà dello Jagiellonia”

Prima della gara d'andata aveva detto che tutti si sarebbero ricordati del suo nome e in parte è stato proprio così: “Chiunque mi conosca sa con quale spirito ho pronunciato quelle parole - ha detto Siemieniec - Ciò che mi rende più felice non è che qualcuno possa ricordare il mio nome, ma che a Firenze si ricorderà dello Jagiellonia, si ricorderà di questa squadra. La nostra storia nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci”.

“Scritta una pagina di storia”

E poi ha aggiunto: “Sono orgoglioso di questa squadra. Dopo la partita, ho detto ai giocatori nello spogliatoio che ero orgoglioso di loro, che ero grato di essere il loro allenatore. Eravamo sul punto di fare qualcosa di incredibile, ma con questa partita abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni a venire. E non solo a Białystok, ma in tutta la Polonia”.