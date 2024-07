Bonaventura ad un passo dal trasferimento in Arabia: i dettagli del contratto che lo legherà all'Al Shabab

Nonostante fosse fosse stato accostato anche ad alcuni club di Serie A, tra cui il Monza ed il Como, Giacomo Bonaventura ha scelto di lasciare la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita: l’ex centrocampista della Fiorentina, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nelle prossime ore ufficializzerà il suo trasferimento all Al Shabab.

Bonaventura in chiusura con l'Al Shabab: i dettagli del contratto.

Il classe 1989 nelle scorse settimane era stato a Ryad per discutere i termini del contratto che lo legherà al club arabo. Per Bonaventura è pronto un contratto annuale, con cifre da capogiro: il giocatore avrà uno stipendio annuale di circa 4 milioni netti a stagione. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità da parte del Al Shabab.