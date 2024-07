I tifosi del Torino si scagliano contro Cairo: "Non ti chiediamo 50 milioni, ma di toglierti dai c******i" - FOTO

Continuano le tante contestazioni in casa Torino, con i tifosi granata che anche in occasione dell’amichevole di questo pomeriggio a Pinzolo contro la Cremonese hanno voluto far percepire il loro dissenso nei confronti del presidente Urbano Cairo. Questa mattina infatti alcuni tifosi hanno affisso uno striscione contro il numero uno granata.

"Non ti chiediamo 50 milioni, ma solo di...toglierti dai co****ni”. Questo la scritta presente sull’ennesimo striscione di protesta contro il patron granata, affisso quest’oggi all’esterno dello Stadio Olimpico Grande torino.

Il riferimento è alle dichiarazioni in conferenza stampa di Cairo di qualche giorno fa: "Ora non siamo a posto, abbiamo fatto sei bilanci in perdita e sono cose che pesano, ma non è una colpa non aver 50 milioni da mettere ogni anno nel Toro: non è una cosa che qualcuno mi possa addebitare, bisogna trovare un percorso sostenibile”.

Questa lo striscione, riportato da Tuttomercatoweb:

Foto TMW