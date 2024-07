Duncan è ufficialmente un giocatore del Venezia: "Ecco perchè ho scelto di venire qui"

Dopo l’ultimo saluto a Firenze di qualche giorno fa, a piu di un mese e mezzo dalla scadenza del contratto che lo legava alla Fiorentina, da questa mattina Alfred Duncan è un nuovo giocatore del Venezia. Il ghanese, che ritrova Eusebio Di Francesco dopo l’esperienza al Sassuolo, ha firmato un contratto biennale con opzione per l’anno successivo.

"Il ghanese firma un contratto di due anni con opzione per il terzo"

Questo il comunicato con cui il Venezia ha annunciato il suo tesseramento: "Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista ghanese Alfred Duncan, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2025/26 con opzione di rinnovo. Duncan, 31 anni, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria, del Sassuolo, del Cagliari e della Fiorentina collezionando ben 304 presenze con 14 gol e 17 assist in Serie A”.

"Ho scelto il Venezia per il progetto che c'è dietro"

Sono arrivate anche le prime parole di Duncan da giocatore lagunare: “Ho scelto di venire al Venezia per il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal mister e sono veramente orgoglioso di farne parte. Negli anni passati ho avuto la dimostrazione di come non sia mai facile giocare al Penzo per l’energia che sanno trasmettere i tifosi. Proprio per questo dico a tutti loro di sostenerci sempre perché daremo il massimo per arrivare all’obiettivo”.