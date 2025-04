Durante un collegamento con Radio Bruno l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato in particolare di Lucas Beltran e della situazione dell'attaccante argentino in maglia viola".

‘Quando non sei titolare devi sfruttare l’occasione e Beltran l'ha fatto'

“Beltran ha fatto una buonissima partita al di là del gol, non era semplice sostituire Kean. Ha sfruttato al massimo l'occasione che gli è stata data. Lo vedo come seconda punta, non da prima punta, ruolo in cui fa molta più fatica. È bravo ad inserirsi, ha bisogno di un compagno che gli apra gli spazi, sa legare bene il gioco. Sapendo di non essere un titolare, si deve mettere a disposizione della squadra. Ha alternato partite buone e meno buone da quando è a Firenze, giocando in vari ruoli diversi. È uno tosto e sa comunque provare ad adattarsi”.

‘Per la Fiorentina è tutto aperto in chiave Europa’

“Per la Champions League è ancora tutto aperto, la Fiorentina ha 4 punti di ritardo. Le altre squadre in lotta però sono molto attrezzate. La Fiorentina deve cercare di fare più punti possibile, in chiave anche Europa League”.