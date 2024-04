Si comincia a muovere il mercato anche in vista della prossima stagione, con la Fiorentina che dovrà rinnovare per l'ennesima volta il suo gruppo e soprattutto l'attacco. Secondo Tmw uno dei nomi monitorati è quello di José Manuel Lopez, argentino classe 2000 del Palmeiras: per lui 7 gol nei 3 anni di Serie A brasiliana e 21 totali da quando gioca in Brasile.