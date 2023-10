L'ex viola Lulù Oliveira ha parlato a lalaziosiamonoi.it, intervenendo sulla partita di stasera tra Lazio e Fiorentina. Queste le sue parole: "Secondo me non sarà semplice per la Lazio. Conosco bene la piazza di Firenze: nonostante lo “stacco” europeo, c’è ancora rabbia per il derby perso contro l’Empoli e voglia di riscatto. È uno scontro diretto, senza ombra di dubbio. Però, per me, sono due squadre che - per come si è messo l’attuale campionato - potrebbero riservare sorprese non indifferenti. A gennaio-febbraio capiremo davvero il potenziale di tutte le compagini”.

E ancora: “Chi potrebbe fare la differenza per i viola? Bonaventura, che piace molto a Sarri e Nico Gonzalez, che mister Italiano ha re-inventato falso nueve”.