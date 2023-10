Caputo: "Contro la Fiorentina abbiamo dimostrato di aver cambiato spirito, Andreazzoli ha riportato serenità. Il gol contro i viola..."

Nella seconda parte dell'intervista rilasciata da Ciccio Caputo al sito gianlucadimarzio.com, l'attaccante dell'Empoli ha parlato anche della partita vinta contro la Fiorentina: "A Firenze si è visto che la squadra ha un altro spirito. Siamo contenti di come siamo ripartiti. Il mister con la sua serenità riesce a non farti pesare nulla. È stato bravo a mettere tutti allo stesso livello, chi gioca e chi no: questo non è poco. La squadra rema in un’unica direzione, lo si è visto a Firenze, ma anche con l’Udinese con cui meritavamo di vincere e abbiamo pareggiato, e anche col Bologna anche se abbiamo perso 3-0, ma la prestazione c’è stata. Ora dobbiamo continuare a pedalare.

Più difficile da fare il gol contro la Juve o contro la Fiorentina con lo scavetto? Tra i 2 quello a Firenze era più difficile secondo me. Ero più defilato, avevo il portiere più vicino e la palla messa da Grassi era di prima quindi è stato tutto questione di un attimo. Alla fine è andata bene perché era quello che volevo fare".