Kayode, Pierozzi, Comuzzo, Amatucci. Sono quattro i giovani del settore giovanile viola che Vincenzo Italiano ha fatto esordire in Serie A in questa prime partite stagionali della Fiorentina. Nei numeri un vero e proprio cambio di paradigma in casa viola, nel minutaggio e nella continuità vedremo, perché la stagione è ancora lunga. Guardando alla scorsa stagione i nomi nuovi erano stati quello di Bianco, utilizzato con il contagocce, e quello di Distefano (appena 2 presenze, 32 minuti in tutto). Possiamo considerare anche Cerofolini, autore di un’ultima parte di stagione da protagonista vista la necessità in porta, ma l’esordio in porta è arrivato dopo diversi prestiti e a ormai 24 anni compiuti. Se andiamo a vedere le stagioni ancora precedenti, poco cambia rispetto all’anno scorso.

Che qualcosa potesse essere diverso, lo si era capito fin da Genova, dove Michael Kayode aveva stupito tutti con il suo esordio da favola a Marassi nell’ampia vittoria viola. Un cambiamento che non si è fermato al giovane terzino destro, divenuto fondamentale visto l’infortunio occorso a Dodo. Italiano ha puntato anche su Comuzzo, che ha esordito nella grande vittoria di Napoli giocando l’ultimo scampolo di match, per poi ritrovare il campo con tanti più minuti contro il Cucaricki a Firenze. Partita, quella contro i serbi, che ha visto i primi attimi in campo anche per Niccolò Pierozzi, anche lui alla prima apparizione in viola e che farà da spalla a Kayode sulla destra in questa stagione. Infine Amatucci, che davanti a sé ha ben più bagarre nel ruolo rispetto ai suoi coetanei, e che ha fatto il suo esordio a San Siro nella sconfitta contro l’Inter.

Il minutaggio dei ragazzi lo valuteremo con il tempo, così come la loro attitudine a stare in un campionato come la Serie A (o la Conference che sia). L’inizio, però, almeno per la fiducia è dei più promettenti e a confermarlo è stato anche Barone, che ha detto come non ci saranno ritocchi sulla destra nel mercato di gennaio, affidando la fascia destra a Kayode (2004) e Pierozzi (2001). Senza scordarsi di Martinelli e Vannucchi in porta, oltre a Dalle Mura in difesa. Che possano trovare spazio anche loro con il tempo nella giovane Fiorentina di Italiano?