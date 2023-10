Un solo ragazzo per due ruoli: Comuzzo e una prova da tuttofare in Europa. Esordio a sorpresa per il classe 2005

Con lo stop di Kayode e le assenze degli altri terzini in rosa, Italiano ha deciso di lanciare Pietro Comuzzo contro il Cukaricki. Esordio assoluto in Europa per il classe 2005 che sta prendendo sempre più confidenza con la prima squadra. La sua, di prestazione, è stata tutto sommato positivo, tappando i buchi in qua e in là a seconda delle evenienze.

Due ruoli, un solo Comuzzo

La particolarità della sua partita è stata però il fatto di aver ricoperto due ruoli diversi. Subentrato, appunto, come terzino destro, il friulano ha giocato sulla corsia fino all’altro grande esordio di serata, quello di Niccolò Pierozzi. Da quel momento in poi, Pietro è stato spostato da Italiano in posizione centrale, assieme a capitan Quarta.

Non ti fermare ragazzo!

E con lo slittamento di Ranieri sull’out di destra, Comuzzo ha portato a casa una prova più che convincente, sfruttando la sua struttura per bloccare gli attaccanti avversari. Il jolly Comuzzo può rivelarsi davvero efficace per la Fiorentina, che ha trovato in un ragazzone tirato su da Aquilani una valida alternativa agli inamovibili della difesa. Continua così Pietrone!