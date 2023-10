I convocati di Italiano: finalmente la Fiorentina ritrova il suo capitano. E dopo tantissime settimane c'è anche un nuovo acquisto!

Match serale di lunedì per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha da poco diramato i convocati per la Lazio. Torna a disposizione il capitano Cristiano Biraghi, che dopo il doppio forfait dal rientro dalla Nazionale, ritorna in lista per Roma.

Presente anche Jack Bonaventura, assente contro il Cukaricki per rifiatare. Torna a disposizione anche Yerry Mina, il colombiano che non ha ancora mai messo piede in campo. Di seguito la lista completa:

Portieri: Christensen, Terracciano, Martinelli. Difensori: Biraghi, Comuzzo, Mina, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Pierozzi, Ranieri. Centrocampisti: Amatucci, Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Mandragora, Maxime Lopez. Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Nzola, Sottil.