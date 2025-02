Pecchia: "Quello che abbiamo fatto non basta, serve di più. Man? Abbiamo molta fiducia in lui, ha dimostrato la sua leadership"

Questa mattina l'allenatore del Parma Fabio Pecchia, alla vigilia della sfida di domani contro la Roma di Ranieri, ha partecipato alla consueta conferenza stampa: e tra i temi analizzati c'è anche quello relativo alla situazione dell'ormai ex obiettivo di mercato della Fiorentina Dennis Man. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"L'obiettivo è sempre quello. Il momento che stiamo attraversando è particolare da diverso tempo, mancano dei punti. Ci manca il risultato pieno, evidentemente quello che stiamo facendo non è sufficiente per vincere le partite. Com’è sta la squadra? Settimana molto buona, l'entusiasmo chiaramente è un'altra cosa. Ma l'attenzione, l'atteggiamento è la voglia dei ragazzi c'è stata. Anche post Cagliari avevo detto che la squadra mi era piaciuta, ma per vincere servono più orgoglio, qualità, attenzione, voglia di far gol. Tante cose da mettere insieme perché quanto fatto finora, come risultati, non ha portato a nulla di buono”.

“Tutti noi abbiamo avuti alti e bassi, a in Man il Parma ha tanta fiducia”

Ha analizzato anche il momento attuale di Dennis Man, a gennaio molto vicino al trasferimento alla Fiorentina: “Tutti abbiamo fiducia in Dennis. Tutti ci aspettiamo anche qualcosa in più da lui, è il nostro giocatore di qualità e ha dimostrato una leadership tecnica in campo. Come tutti ha avuto momenti positivi e altri di flessione ma mi sembra fisiologico. Abbiamo grande fiducia, mi aspetto molto da lui come da tutti i compagni e da tutto l'ambiente. Ha voglia di mettersi a disposizione del gruppo".