Non ci sarà oggi pomeriggio Michael Folorunsho, di fatto già un separato in casa al Napoli in attesa che il calendario gli consenta di unirsi finalmente alla Fiorentina. Viaggio risparmiatogli da Conte, come riporta La Gazzetta dello Sport, ma che il classe '98 dovrebbe comunque effettuare al più lunedì, per sottoporsi alle classiche visite mediche. Sarà il primo regalo invernale per Palladino e andrà a colmare il vuoto aperto da Bove, inizialmente in prestito ma con 8-9 milioni la Fiorentina potrebbe anche farlo suo.