Adli al gran confronto con Lobotka ma contro i carrarmati del Napoli serve il sacrificio di Colpani: ultima stretta di denti in attesa di Folorunsho

Sarà una grande sfida a centrocampo secondo La Nazione quella tra Fiorentina e Napoli e occasione per sbocciare definitivamente soprattutto per uno come Adli che per la prima volta si sta prendendo in mano un reparto di Serie A. L'esame sarà tostissimo perché oltre a Lobotka, che gli somiglia in qualche modo, il Napoli ha dei veri e propri carrarmati tra McTominay e Anguissa. Al suo fianco il solito Cataldi ma una gran mano servirà anche da Colpani, il meno offensivo della trequarti.

Il tutto in attesa dell'arrivo di Folorunsho per il quale ogni giorni sarà buono a partire da domani: ma fino ad allora la Fiorentina dovrà stringere i denti per compensare un certo deficit di fisicità.