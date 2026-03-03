VIDEO - Kean presenzia a un evento a Milano: "Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo. Daremo tutto per Gattuso"

Il calciatore della Fiorentina Moise Kean è a Milano per un evento. Dopo la sconfitta contro l'Udinese, l'attaccante viola si è fermato in città per un'iniziativa di EA Sports FC, a margine della quale ha parlato ai media presenti rispondendo anche in ottica Nazionale.

“Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo”

L'Italia va al Mondiale? “Speriamo. Indossare la maglia dell’Italia è sempre un’emozione grande, vogliamo tutti andare al Mondiale. Ce la faremo perché siamo un grande gruppo”. Gattuso? “Non è un martello, è giusto. Dice quello che pensa veramente, questo ci dà carica e fa impazzire, è uno vero. Può darci l’impatto giusto, daremo tutto per lui”.

“Siamo uniti e compatti”

Ridare fiducia all'Italia? “Siamo tutti uniti, tutti compatti, ci vogliamo tutti bene. Di questo avevamo bisogno, di avere un gruppo di amici prima”.