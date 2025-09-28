Laurientè da il via al tris del Sassuolo contro l'Udinese e anche gli emiliani staccano la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 tra Sassuolo e Udinese, con i neroverdi che trionfano per 3-1 contro i friulani.
La cronaca della gara
Dopo otto minuti i padroni di casa vanno in vantaggio con Laurientè che conclude sul secondo palo. Subito dopo, al 12', arriva il raddoppio dei neroverdi con Konè che supera il diretto marcatore e calcia in porta.
I friulani segnano al 56' con Davis che spedisce in porta il pallone dopo una respinta corta del portiere Muric. All'85' arriva il tris definitivo del Sassuolo con il subentrato Iannoni su assist di Fadera.
Come cambia la classifica
La squadra guidata da Grosso con questa vittoria sale a quota 6, a -1 da quella allenata da Runjaić, e stacca la Fiorentina di 4 punti.
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Juventus 11, Inter 9, Milan 9, Roma 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Sassuolo 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.