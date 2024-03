Dopo Dani Alves, altro caso di violenza sessuale nel mondo del calcio: un ex attaccante del Milan condannato a nove anni di reclusione

Dopo Dani Alves, un altro calciatore brasiliano è rimasto coinvolto in un caso di violenza sessuale. Si tratta di Robinho, che in Italia ricordiamo per aver giocato nel Milan con cui ha vinto uno Scudetto. L'ex attaccante è stato condannato in Italia per stupro di gruppo, e ora la pena è stata confermata anche in Brasile. I fatti risalgono al 2013, proprio quando Robinho vestiva la maglia rossonera.

Pena immediata: Robinho dietro le sbarre

Dopo la conferma della condanna anche in Brasile, i legali dell'ex giocatore avevano richiesto la sospensione della pena alla Corte Suprema, senza però riuscire ad ottenerla. Robinho dovrà quindi scontare immediatamente la pena di 9 anni di carcere per stupro.