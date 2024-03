Violenza sessuale, polemiche su Dani Alves: l'ex Juventus verrà scarcerato... con l'aiuto di Neymar

Continua a far discutere la vicenda giudiziaria legata a Dani Alves, ex calciatore di Barcellona e Juventus che dal 20 gennaio 2023 è recluso in carcere a seguito della condanna per violenza sessuale.

Dani Alves libero… con l'aiuto di Neymar

La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha deciso di acconsentire alla scarcerazione provvisoria di Dani Alves attraverso il pagamento di una cauzione di un milione di euro. Il brasiliano potrà lasciare la sua cella non appena avrà versato tale cifra, per la quale - riporta La Vanguardia - ha chiesto aiuto all'ex compagno di squadra Neymar. Sarà il padre dell'attaccante a versare la cauzione per il rilascio di Dani Alves già in giornata.

L'avvocato della vittima: “Giustizia per ricchi”

Una notizia che ovviamente non è stata accolta bene dalla famiglia della ragazza che ha subito la violenza. L'avvocato Ester Garcìa ha parlato di “giustizia per ricchi”, sostenendo che sia scandaloso stabilire la scarcerazione per una cifra che - visto il suo patrimonio da ex calciatore - Dani Alves può raccogliere senza particolari difficoltà.