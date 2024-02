Quattro anni e sei mesi di carcere. Il tribunale di Barcellona ha condannato Dani Alves, storico ex difensore di Barcellona e anche Juventus per una stagione. L'ormai calciatore 40enne, in carcere dal 20 gennaio 2023, ha appreso oggi della notizia dopo la fine del processo datato 7 febbraio. I fatti in questione risalirebbero alla notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022, con l'ex terzino che avrebbe violentato una ragazza nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona.

Secondo i tre magistrati che si sono espressi, ci sarebbero le prove del mancato sì della ragazza al rapporto sessuale. "L'imputato ha afferrato bruscamente la vittima, l'ha gettata a terra e, impedendole di muoversi, e l'ha penetrata". La ragazza avrebbe riportato anche delle lesioni al ginocchio in conseguenza della "violenza effettuata da Dani Alves".

Dani Alves aveva anche modificato la propria difesa durante la fase investigativa mentre era in custodia cautelare. Prima ha negato qualsiasi contatto sessuale con la donna, poi ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei ma ha detto che erano consensuali. Il calciatore ha motivato il cambio di versione dicendo che stava cercando di salvare il suo matrimonio. Sul caso, si è espressa anche la vicepremier della Spagna: “Che la sua pena sia d'esempio”.