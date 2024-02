Il patron della Steaua Bucarest, Gigi Becali ha trovato l'attaccante che desidera: Louis Munteanu, giocatore che la Fiorentina ha prestato al Farul Constanta.

Becali in queste ore ha detto che ha bisogno dell'approvazione di Hagi (ex campione rumeno e tutto fare al Farul) per provare a chiudere il trasferimento alla fine di un giro che sarebbe davvero strano

“Ho bisogno dell'approvazione di Hagi per prendere Munteanu”

"Ho chiamato Gică (nomignolo di Hagi ndr) due settimane fa - ha detto Becali - dopo la partita del Farul contro Craiova, ma non mi ha risposto. Ci parlerà, ma non posso fare nulla con Louis Munteanu senza l'approvazione di Gică. E' suo, anche se è della Fiorentina. Questa è morale, questa è l'etica dell'amicizia. Ci sono leggi non scritte.

“Prendilo tu e io soldi li metto io…"

Ed ha anche una strana proposta da fargli: "Volevo fare così, dire ad Hagi: "Prendilo tu e io ti do i soldi. Prendilo e prestamelo. Se trattassi direttamente con la Fiorentina, la società viola chiederebbe tanti soldi. Se lo vuoi tu invece, la Fiorentina non chiederà molto. Al Farul costerebbe un milione, a me circa due milioni. Hagi non mi ha risposto ancora, ma vedremo. Prenderò Munteanu. È l'unico attaccante della Romania".