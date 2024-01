Munteanu: "Il 2023 è stato il mio anno migliore. Voglio andare agli Europei con la Romania, sarebbe un orgoglio immenso"

L'attaccante della Fiorentina Louis Munteanu, in prestito al Farul Constanța, ha parlato al portale rumeno vremeanoua.ro, intervenendo sul suo 2023. Queste le sue parole: “Il 2023 è stato il mio anno migliore finora, quello in cui sono riuscito a vincere il titolo iridato con la squadra che mi ha cresciuto fin da bambino. Era uno dei miei sogni vincere il titolo con Farul Constanța e sono molto contento di esserci riuscito".

La prima volta con la Romania

"Poi è arrivato il mio debutto con la nazionale rumena, un altro mio sogno che sono riuscito a realizzare quest'anno. Il suo debutto internazionale è stato una conseguenza di tutto quello che è successo quest'anno. Ero molto felice ed emozionato. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno formato e, soprattutto, la mia famiglia per essere sempre stata al mio fianco. Come ho detto prima, è stato un ottimo anno per me e spero di continuare su questa strada anche nel prossimo anno”.

Il sogno Europeo come stimolo per lavorare al meglio

“ È il sogno di ogni giocatore rumeno essere presente con la nazionale agli Europei. Questo mi motiva ed è per questo che lavoro ogni giorno per avere buone prestazioni in squadra di club e poi per essere convocato in Nazionale. Siamo in un girone accessibile, potevamo cadere peggio, ma tutto dipende solo da noi, tutte le squadre sono brave agli Europei”.